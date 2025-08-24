El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció para este domingo condiciones de buen tiempo, manteniéndose un cielo con mezclas de nubes y sol en gran parte del país.

No obstante, en horas de la tarde, se prevén algunos aguaceros locales con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre San Juan, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Montecristi y La Vega, debido a la humedad dejada por el paso de la onda tropical, junto a los efectos orográficos más el calentamiento diurno.

Para Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, Azua, entre otras cercanas, se esperan solo chubascos aislados con posibles tronadas.

Asimismo, el Indomet adelantó que para mañana lunes las precipitaciones estarán muy escasas en todo el territorio nacional, producto de la llegada de una masa de aire con menor contenido de humedad más la llegada de partículas de polvo sahariano, por lo tanto, se observará un ambiente poco nuboso, soleado y de aspecto grisáceo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las temperaturas se sentirán calurosas, por lo que sigue recomendando estar en lugares ventilados y ducharse frecuentemente.EF