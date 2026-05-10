Cientos de personas se movilizaron este domingo en La Vega para rechazar la deforestación denunciada en la loma del Santo Cerro, en una protesta que reunió a comunitarios, ambientalistas y representantes de la Iglesia católica.
La marcha partió desde el Pie del Santo Cerro y concluyó en la comunidad de Río Seco, donde los manifestantes expresaron su preocupación por los movimientos de tierra y la tala de árboles en la zona, a los que atribuyen impactos negativos en el entorno.
Durante la protesta, los participantes exigieron la intervención de las autoridades para investigar los hechos y someter a los responsables de los daños ambientales. Entre las principales demandas figura la paralización de las actividades que afectan la cobertura vegetal y la protección del área.
Los manifestantes también vincularon la deforestación con problemas recientes como inundaciones, erosión del suelo y acumulación de sedimentos en comunidades cercanas, lo que, según denunciaron, ha deteriorado las condiciones de vida en el entorno.
La protesta se desarrolló bajo consignas en defensa del medioambiente y del patrimonio natural del Santo Cerro, considerado un punto de valor ecológico, histórico y cultural en la provincia. Los organizadores advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas de las autoridades competentes.
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