El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cuatro provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que, predomina un cielo soleado y poco nuboso en el noroeste, suroeste y centro del país, aunque el viento del este/sureste transportará nubes pasajeras que podrían producir chubascos.
Las provincias en alerta verde son Santiago, Puerto Plata, San Juan y Valverde.
En ese sentido, el organismo indicó que, en la tarde, la humedad y los efectos marginales de una vaguada serán suficientes para estimular nublados, aguaceros locales moderados a puntualmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.
