El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cuatro provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que, predomina un cielo soleado y poco nuboso en el noroeste, suroeste y centro del país, aunque el viento del este/sureste transportará nubes pasajeras que podrían producir chubascos.

Las provincias en alerta verde son Santiago, Puerto Plata, San Juan y Valverde.

En ese sentido, el organismo indicó que, en la tarde, la humedad y los efectos marginales de una vaguada serán suficientes para estimular nublados, aguaceros locales moderados a puntualmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

COE mantiene cuatro provincias en alerta verde

EN ESTA NOTA

Alerta verde COE INDOMET

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más