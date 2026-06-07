COE mantiene alerta verde en 12 provincias y el Distrito Nacional por vaguada y onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo 7 de junio que mantiene el nivel de alerta verde en 12 provincias y el Distrito Nacional, ante los efectos de una vaguada y una onda tropical que transita sobre el Mar Caribe.
Según el boletín emitido a las 11:30 de la mañana, imágenes satelitales y de radar Doppler registran chubascos pasajeros en poblados de la costa Sur. El organismo advierte que durante las horas de la tarde se esperan incrementos nubosos con aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.
Provincias bajo alerta verde
Las jurisdicciones que permanecen en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, son:
- Santo Domingo
- Barahona
- Santiago
- San Cristóbal
- Santiago Rodríguez
- Peravia
- Dajabón
- San Pedro de Macorís
- Valverde
- Puerto Plata
- Montecristi
- Distrito Nacional
La alerta verde, según establece la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población.
Provincias que salen de alerta
En la misma modificación, el COE descontinuó el nivel de alerta verde para
- El Seibo
- San José de Ocoa
- Azua
- Duarte
- María Trinidad Sánchez
- La Vega
- Samaná
- Monseñor Nouel
- Pedernales
- La Romana
- Hato Mayor
- Sánchez Ramírez
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Recomendaciones a la población
El organismo instó a la ciudadanía a tomar las siguientes medidas de precaución:
- Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el COE a través del teléfono 809-472-0909, el 9-1-1 o el *462 de la OGTIC.
- Seguir los lineamientos de los organismos de protección civil.
- Los residentes en zonas de alto riesgo próximas a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar precauciones ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
- Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
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