El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo 7 de junio que mantiene el nivel de alerta verde en 12 provincias y el Distrito Nacional, ante los efectos de una vaguada y una onda tropical que transita sobre el Mar Caribe.

Según el boletín emitido a las 11:30 de la mañana, imágenes satelitales y de radar Doppler registran chubascos pasajeros en poblados de la costa Sur. El organismo advierte que durante las horas de la tarde se esperan incrementos nubosos con aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Provincias bajo alerta verde

Las jurisdicciones que permanecen en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, son:

Santo Domingo

Barahona

Santiago

San Cristóbal

Santiago Rodríguez

Peravia

Dajabón

San Pedro de Macorís

Valverde

Puerto Plata

Montecristi

Distrito Nacional

La alerta verde, según establece la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Provincias que salen de alerta

En la misma modificación, el COE descontinuó el nivel de alerta verde para

El Seibo

San José de Ocoa

Azua

Duarte

María Trinidad Sánchez

La Vega

Samaná

Monseñor Nouel

Pedernales

La Romana

Hato Mayor

Sánchez Ramírez

COE mantiene alerta verde en 12 provincias y el Distrito Nacional por vaguada y onda tropical

EN VIVO: Informe del Tiempo en Santo Domingo, República Dominicana

Recomendaciones a la población

El organismo instó a la ciudadanía a tomar las siguientes medidas de precaución:

Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el COE a través del teléfono 809-472-0909, el 9-1-1 o el *462 de la OGTIC.

con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el COE a través del teléfono 809-472-0909, el 9-1-1 o el *462 de la OGTIC. Seguir los lineamientos de los organismos de protección civil.

de los organismos de protección civil. Los residentes en zonas de alto riesgo próximas a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar precauciones ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más