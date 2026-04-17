COE mantiene alerta en 26 provincias por lluvias, inundaciones y crecidas de ríos

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este viernes una modificación de alerta por inundaciones a nivel nacional, manteniendo bajo vigilancia a 26 provincias y el Distrito Nacional debido a condiciones meteorológicas e hidrológicas que favorecen la continuidad de las precipitaciones en gran parte del territorio dominicano.

Según el COE, la situación está influenciada por un ambiente húmedo e inestable asociado a una vaguada, combinado con el calentamiento diurno y vientos del este/sureste, lo que genera aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias acumuladas durante los últimos cinco días han incrementado significativamente la humedad de los suelos.

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Alerta por inundaciones

Provincias en alerta amarilla

La Alerta Amarilla —que implica situaciones inminentes de riesgo y emergencias severas— rige para las siguientes provincias:

La Vega

Monseñor Nouel

Dajabón

Monte Plata

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

Santiago

Hato Mayor

Espaillat

Provincias en alerta verde

La alerta verde —declarada cuando se prevé la ocurrencia de un evento peligroso para la población— aplica para:

María Trinidad Sánchez

Samaná

San José de Ocoa

Valverde

Azua

La Romana

San Cristóbal

San Pedro de Macorís

Montecristi

Puerto Plata

Santiago Rodríguez

La Altagracia

Hermanas Mirabal

Provincia Santo Domingo

Sánchez Ramírez

San Juan

El Seibo

Distrito Nacional

Dos provincias salen de alerta

El COE informó que Independencia y Elías Piña fueron descontinuadas del nivel de alerta verde, al mejorar las condiciones en esas zonas.

Recomendaciones para la población

Las autoridades emitieron una serie de advertencias para los residentes en zonas de riesgo:

Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

No utilizar balnearios en las provincias bajo alerta, por la turbiedad y el caudal de las aguas.

Los conductores deben extremar precauciones en carreteras por reducción de visibilidad y vías encharcadas.

Los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas deben navegar con mucha precaución tanto en la costa Atlántica como en la Caribeña.

Residentes en zonas de alto riesgo próximas a ríos y cañadas deben mantenerse atentos y preparados ante posibles crecidas repentinas.

Ante cualquier emergencia, el COE puede ser contactado a través del 809-472-0909, el 9-1-1 o el *462 de la OGTIC.

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