COE coloca cinco provincias en el norte en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó cinco provincias en alerta verde debido a las condiciones meteorológicas previstas por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Las provincias en alerta verde son Puerto Plata, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, de acuerdo con el mapa de alertas emitido por el COE este 20 de octubre de 2026.
Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines del COE y otros organismos oficiales y seguir las orientaciones de las autoridades, especialmente en las zonas donde se registren lluvias de mayor intensidad.
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