Un fenómeno meteorológico amenaza con agravar los problemas de los agricultores, que ya enfrentan los elevados costos de los fertilizantes debido a la guerra contra Irán.

El Banco Mundial ha advertido sobre una nueva sacudida en los precios mundiales de los alimentos, ya que la amenaza de fuertes condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño podría agravar la presión sobre la agricultura derivada de los elevados costos de los fertilizantes provocados por la guerra en Irán.

En sus últimas previsiones para la economía mundial, el banco señaló que el "clima disruptivo" asociado con el calentamiento del océano Pacífico podría agravar las tensiones sobre el suministro mundial de alimentos causadas por el cierre casi total del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio de combustible y fertilizantes.

"Más allá de los acontecimientos en Medio Oriente, la posible aparición de las condiciones climáticas de El Niño en 2026 podría elevar los precios de los alimentos por encima de las expectativas actuales", señaló el banco el jueves, y añadió que las economías pequeñas del África subsahariana eran particularmente vulnerables, ya que contaban con cobertura limitada de seguros frente a un evento de este tipo.

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El conflicto en Medio Oriente está frenando las perspectivas de crecimiento mundial este año y ha desencadenado un nuevo repunte inflacionario después de que los precios del petróleo y el gas se dispararon tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán a finales de febrero.

El banco señaló que el crecimiento mundial se desaceleraría del 2,9 por ciento en 2025 al 2,5 por ciento en 2026, la tasa de expansión más baja desde la pandemia de COVID-19.

Tras el anuncio esta semana de la Agencia Meteorológica de Japón de que parecen haberse establecido las condiciones de El Niño, los economistas temen que el efecto combinado de la reducción en el uso de fertilizantes y el clima extremo agrave la inseguridad alimentaria y avive aún más la inflación.

"Cuando estas dos crisis se producen simultáneamente, pueden reforzarse mutuamente", afirmó Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura.

En general, los episodios de El Niño agravan tanto la sequía como las lluvias torrenciales, al tiempo que aumentan el riesgo de olas de calor en tierra y mar.

Según la Organización Meteorológica Mundial, este fenómeno meteorológico suele asociarse con un aumento de las precipitaciones en algunas zonas de Sudamérica, el sur de EE. UU., el Cuerno de África y Asia Central. Por el contrario, se relaciona con condiciones más secas en América Central, el norte de Sudamérica, el Caribe, Australia, Indonesia y partes del sur de Asia.

Sin embargo, sus efectos económicos son impredecibles y muy variables. "No hay dos fenómenos de El Niño iguales", dijo William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de la consultora Capital Economics.

La economía de India es especialmente vulnerable a cualquier fallo del monzón, que reduce las precipitaciones que son vitales para la agricultura. El Banco de la Reserva de India dijo que esta amenaza "justificaría una vigilancia constante". Asimismo, el Banco Central de Perú ha advertido sobre los riesgos para los sectores pesquero y agrícola del país.

Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de la consultora Pantheon Macroeconomics, también señaló que la dependencia de Colombia de la energía hidroeléctrica la deja especialmente expuesta a una disminución de las precipitaciones. Sin embargo, señaló que los cambios en los patrones climáticos podrían beneficiar a algunos países, mientras que perjudicarían a otros. Argentina se encuentra entre los países que podrían obtener mayores rendimientos agrícolas.

En general, sin embargo, es probable que El Niño impulse una mayor inflación mundial de los alimentos. Un análisis del Banco Central Europeo de 2023 sugirió que un El Niño fuerte elevaría los precios mundiales de los productos alimenticios básicos durante un máximo de dos años, con un pico del 9 por ciento en los precios después de 16 meses y efectos que persistirían durante dos años.

Esto elevaría la inflación de los precios al consumidor, sobre todo en las economías en desarrollo y emergentes, donde los alimentos representan una mayor parte del gasto de los hogares.

Pero Robert Marks, economista climático principal de la consultora Oxford Economics, dijo que una crisis grave de los precios de los alimentos, en la que los precios mundiales de los alimentos subieran más del 20 por ciento, afectaría más a la eurozona entre las economías del G7, agregando entre 0,3 y 0,6 puntos porcentuales a la inflación general en un trimestre.

A medida que los fenómenos meteorológicos extremos y otras crisis relacionadas con el suministro se vuelven más frecuentes, a los responsables políticos les resulta más difícil tratarlos como eventos aislados cuyos efectos se disiparán rápidamente.

"Aunque se trate de una perturbación transitoria, una sucesión de perturbaciones transitorias puede resultar incómoda para los responsables de los bancos centrales", dijo James Pomeroy, economista global de HSBC, y añadió: "Esto podría aumentar la presión para endurecer la política monetaria o mantener las tasas altas, aunque eso no resuelva la causa subyacente de la inflación".

(Delphine Strauss, Sam Fleming y Susannah Savage. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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