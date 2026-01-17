Personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en compañía del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), llevó a cabo una operación de inspección, verificación y control ambiental en la comunidad de Puerto Viejo en la provincia Azua.

La investigación se realizó en atención a la denuncia de una persona en redes sociales, en la que comentaba sobre una presunta emisión de contaminantes atmosféricos por parte de las barcazas generadoras de energía eléctrica, localizadas en las inmediaciones del muelle en dicha comunidad.

Al momento del levantamiento por parte de las autoridades, no se evidenció la emisión visible de contaminantes atmosféricos, ni otras emanaciones que constituyeran una afectación ambiental inmediata. Sin embargo, se explicó que la situación continuará bajo observación y monitoreo preventivo, conforme a las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y el SENPA.

Medio Ambiente reiteró que continuará realizando operativos de vigilancia, control y seguimiento, en coordinación con el SENPA y demás organismos competentes, a fin salvaguardar las áreas protegidas en todo el país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso firme e inquebrantable con la defensa de los recursos naturales y el cumplimiento riguroso de la Ley 64-00 y con una gestión ambiental moderna centrada en los ciudadanos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más