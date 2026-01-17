Personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en compañía del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), llevó a cabo una operación de inspección, verificación y control ambiental en la comunidad de Puerto Viejo en la provincia Azua.
La investigación se realizó en atención a la denuncia de una persona en redes sociales, en la que comentaba sobre una presunta emisión de contaminantes atmosféricos por parte de las barcazas generadoras de energía eléctrica, localizadas en las inmediaciones del muelle en dicha comunidad.
Al momento del levantamiento por parte de las autoridades, no se evidenció la emisión visible de contaminantes atmosféricos, ni otras emanaciones que constituyeran una afectación ambiental inmediata. Sin embargo, se explicó que la situación continuará bajo observación y monitoreo preventivo, conforme a las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y el SENPA.
Medio Ambiente reiteró que continuará realizando operativos de vigilancia, control y seguimiento, en coordinación con el SENPA y demás organismos competentes, a fin salvaguardar las áreas protegidas en todo el país.
Asimismo, la institución reafirmó su compromiso firme e inquebrantable con la defensa de los recursos naturales y el cumplimiento riguroso de la Ley 64-00 y con una gestión ambiental moderna centrada en los ciudadanos.
