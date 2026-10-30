Octubre llega a su final y con él concluye el período de temperaturas más elevadas del año en República Dominicana. Sin embargo, aunque comenzarán a sentirse noches y madrugadas más frescas, el calor continuará durante las horas de mayor radiación solar.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas compartidas por el analista Jean Suriel en su cuenta de X, agosto, septiembre y octubre conforman el trimestre más caluroso del año. A partir de noviembre se espera una mayor frecuencia de temperaturas frescas, especialmente en las zonas montañosas y la región del Cibao.

Durante el día, las temperaturas seguirán siendo cálidas, sobre todo entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, debido a la radiación solar y los vientos del este-sureste.

Vaguada provocará aguaceros y mantiene alerta meteorológica

Para este fin de semana, a partir de hoy, una vaguada ubicada al norte del Caribe favorecerá condiciones de inestabilidad sobre el territorio dominicano, con precipitaciones de moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias podrían comenzar desde las primeras horas de la mañana y aumentar durante la tarde.

Ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta verde para Santiago, La Vega y Monseñor Nouel.

Además, las autoridades mantienen bajo vigilancia meteorológica las siguientes provincias:

La Altagracia, Hato Mayor y El Seibo.

Monte Plata, San Cristóbal y Peravia.

San José de Ocoa, Azua y San Juan.

Barahona y Elías Piña.

Duarte y Samaná.

Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

Valverde y Santiago Rodríguez.

Gran Santo Domingo y Distrito Nacional.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Santo Domingo?

Para el sábado, el pronóstico contempla un incremento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones en distintas zonas del país. Cerca del mediodía podrían registrarse chubascos hacia el este y noreste, que se extenderían a otras localidades durante la tarde.

En el Gran Santo Domingo se prevé cielo nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de 25 °C. Para la tarde y la noche, la máxima podría alcanzar los 33 °C. También se esperan vientos del norte y una probabilidad elevada de precipitaciones.

¿Mejorará el tiempo el domingo?

Para el cierre del fin de semana se proyecta una mejoría de las condiciones atmosféricas en el Gran Santo Domingo, con un cielo más despejado y temperaturas más frescas.

Las estimaciones indican una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 23 °C, condiciones que podrían favorecer las actividades al aire libre, aunque se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas antes de realizar planes.

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