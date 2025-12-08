El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó durante este 2025, más de 400 inspecciones y aplicó 1, 700 sanciones por violación a las normas ambientales.

De acuerdo con el ministro Paíno Henríquez, dijo que gracias a estas acciones se recuperaron espacios de alto valor ecológico como Cotubanamá, La Humeadora y Baiguate.

Indicó que a través del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) se desarrolló más de 43,000 acciones, detuvo 4,500 infractores, retuvo 2,000 vehículos y recuperó más de 14,000 metros cúbicos de agregados extraídos ilegalmente.

"Son cifras que hablan de una lucha firme, decidida y necesaria porque la naturaleza no puede esperar", manifestó

Henríquez que resaltó los 25 logros de la institución, destacó la reestructuración de su permisología, con procesos más claros y herramientas innovadoras, como el Certificado de Registro de Impacto Mínimo (CRIM) y el sistema geoespacial SIGEO RD.

Dijo que se procesaron más de 6,200 permisos, redujeron en un 80 % los tiempos de respuesta y ofrecen información ambiental integrada en 19 capas para decisiones más responsables y oportunas.

El funcionario dijo que también parte de esos logros, fue la remodelación de 18 oficinas

provinciales, siete en construcción y 30 centros de protección y vigilancia fueron rehabilitados.

Asimismo, indicó que como parte del Plan Nacional de Reforestación, sembraron más de 20.2 millones de plántulas, lo que calificó como "un paso gigantesco hacia la restauración de cuencas, montañas y áreas degradadas".

"En el 2025 también dignificamos como nunca antes a quienes protegen nuestros recursos naturales: nuestros guardaparques, quienes hoy cuentan con seguro médico, mejores condiciones laborales y equipamiento especializado. Igualmente fortalecimos a los bomberos forestales, y esto se ha traducido en una reducción significativa de la superficie afectada por incendios", manifestó el ministro.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más