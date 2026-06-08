Las autoridades de Nueva York implementarán un amplio dispositivo de seguridad alrededor del Madison Square Garden con motivo de la visita del presidente de Estados Unidos al tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó que se establecerá una zona de acceso restringido en los alrededores del emblemático escenario deportivo, lo que implicará cambios importantes para los aficionados que asistirán al encuentro.

A partir de las 4:00 de la tarde, solo podrán ingresar al área asegurada las personas que cuenten con boletos para el partido, boletos de tren, credenciales autorizadas, tengan negocios dentro del perímetro o posean alguna razón válida aprobada por las autoridades.

En ese mismo orden, fue cancelada la tradicional zona de reunión para fanáticos en los alrededores del Madison Square Garden debido a los protocolos de seguridad coordinados entre el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

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Por su parte, representantes del Servicio Secreto explicaron que el objetivo principal es garantizar la seguridad tanto del mandatario estadounidense como de los miles de aficionados que asistirán al encuentro.

Las autoridades anunciaron además que todos los asistentes deberán pasar por controles de seguridad similares a los utilizados en los aeropuertos, incluyendo detectores de metales y revisiones adicionales antes de ingresar al recinto.

Debido a estas medidas extraordinarias, se recomendó a los fanáticos llegar al menos dos horas antes del inicio del partido para evitar retrasos y facilitar el acceso al estadio.

El Juego 3 de las Finales de la NBA representa un momento histórico para los Knicks y para la ciudad de Nueva York, que espera vivir una noche de gran emoción deportiva bajo un operativo de seguridad sin precedentes.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más