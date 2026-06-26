La tercera jornada del Mundial 2026 cerró con dos partidos intensos en el Grupo correspondiente, donde Turquía logró una victoria agónica ante Estados Unidos, mientras que Paraguay igualó sin goles frente a Australia en un duelo muy cerrado.

En el encuentro disputado en Los Ángeles, Turquía se impuso en un partido vibrante que tuvo múltiples goles y cambios en el marcador. El conjunto europeo supo reaccionar en los momentos clave y terminó llevándose una victoria importante para despedir la fase de grupos con buen sabor de boca.

Estados Unidos mostró intensidad ofensiva y generó varias ocasiones claras, incluyendo remates al poste y oportunidades de Christian Pulisic, pero no logró sostener el resultado en los minutos finales, donde Turquía encontró el gol decisivo para quedarse con el triunfo.

Por su parte, en el otro compromiso, Paraguay y Australia protagonizaron un partido muy equilibrado y de pocas oportunidades claras, que terminó sin goles. Ambos equipos intentaron proponer, pero la solidez defensiva y la falta de precisión en ataque marcaron el desarrollo del encuentro.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con estos resultados, Turquía cierra su participación en el Mundial con una victoria de prestigio ante Estados Unidos, mientras que Paraguay y Australia se despiden con un empate que refleja la paridad mostrada sobre el terreno de juego.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más