El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a Nueva York para asistir al tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden, un acontecimiento que ha provocado un amplio despliegue de seguridad en los alrededores del recinto.

La llegada del mandatario fue confirmada por la Casa Blanca y diversos medios estadounidenses. Además, NBC New York difundió imágenes en las que se observa a Trump abordando el helicóptero presidencial Marine One antes de trasladarse a la Gran Manzana, para posteriormente trasladarse en el vehículo oficial del presidente de los Estados Unidos "The Beast" para presenciar el encuentro.

Ante la visita presidencial, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Servicio Secreto establecieron un perímetro de seguridad de varias manzanas alrededor del Madison Square Garden. Las restricciones comenzaron a las 4:00 de la tarde e incluyen controles de acceso para peatones y vehículos. Solo pueden ingresar al área personas con boletos para el partido, pasajeros de tren, trabajadores acreditados o individuos con razones autorizadas para encontrarse en la zona.

Las autoridades también cancelaron la tradicional zona de reunión de aficionados en las afueras del estadio y recomendaron a los asistentes llegar al menos dos horas antes del inicio del partido debido a los controles de seguridad reforzados, similares a los utilizados en los aeropuertos.

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Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más