La selección de Suiza firmó una aplastante victoria por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina este jueves en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro disputado en Los Ángeles y que se definió con una gran actuación ofensiva del conjunto helvético en el tramo final.

Después de una primera mitad sin goles, el equipo dirigido por Murat Yakin encontró el camino al triunfo en el complemento. Johan Manzambi abrió el marcador al minuto 74 tras aprovechar un rebote dentro del área, mientras que Rubín Vargas amplió la ventaja en el 84 con una definición cruzada luego de una asistencia de Granit Xhaka.

El propio Manzambi volvió a aparecer al minuto 90 para firmar su doblete y prácticamente sentenciar el compromiso, aunque Bosnia descontó poco después gracias a un potente remate de Mahmic tras un saque de esquina. En el tiempo añadido, Xhaka transformó un penalti para establecer el definitivo 4-1.

La expulsión de Muharemovic en el minuto 80 terminó de complicar las aspiraciones del conjunto bosnio, que jugó el tramo final con diez futbolistas y no pudo contener el dominio suizo. Xhaka fue una de las grandes figuras del partido al comandar el mediocampo y participar directamente en varias de las acciones de gol.

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Con este resultado, Suiza consigue una importante victoria en su camino por la fase de grupos y envía un mensaje de autoridad en sus aspiraciones de avanzar a las rondas eliminatorias, mientras que Bosnia y Herzegovina queda obligada a reaccionar en sus próximos compromisos para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más