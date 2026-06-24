La selección de Suiza venció 2-1 a Canadá en el BC Place de Vancouver y se aseguró el primer lugar del Grupo B del Mundial 2026. Los europeos cerraron la fase de grupos con siete puntos, mientras que los anfitriones finalizaron en la segunda posición con cuatro unidades.

Tras un primer tiempo muy disputado y sin goles, las emociones llegaron en el complemento. Apenas iniciado el segundo tiempo, el dominicano Rubén Vargas abrió el marcador para las Cruces Rojas con una definición precisa tras una gran jugada colectiva que rompió la resistencia canadiense.

El conjunto dirigido por Murat Yakin amplió la ventaja al minuto 56 gracias a Johan Manzambi, quien culminó un rápido contragolpe con un potente remate para poner el 2-0 y acercar a Suiza al liderato definitivo del grupo.

Canadá reaccionó en la recta final del encuentro y descontó al minuto 75 mediante Promise David. Impulsados por el apoyo de su afición, los locales presionaron intensamente en los últimos minutos, pero se encontraron con una sólida actuación defensiva y varias intervenciones decisivas del guardameta Gregor Kobel.

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Con este resultado, Suiza avanzó a los dieciseisavos de final como líder del Grupo B y enfrentará a uno de los mejores terceros clasificados. Canadá también selló su boleto a la siguiente ronda y ahora espera por el segundo lugar del Grupo A en un duelo que se disputará en Los Ángeles.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más