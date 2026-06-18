La selección de Sudáfrica logró un valioso empate 1-1 frente a República Checa en un intenso compromiso correspondiente al Mundial de la FIFA 2026, gracias a un penal convertido por Teboho Mokoena en la recta final del encuentro. El conjunto africano evitó la derrota tras reaccionar en los últimos minutos y sumó un punto importante en el Grupo H.

República Checa tomó la ventaja apenas al minuto 6 con una gran jugada colectiva que terminó Lukas Sadílek, quien definió tras una asistencia dentro del área para vencer al guardameta Ronwen Williams y adelantar a los europeos. A partir de ese momento, los checos cedieron la iniciativa y apostaron por el orden defensivo.

Sudáfrica respondió con insistencia durante gran parte del partido y generó varias ocasiones claras de gol, especialmente por medio de Iqraam Rayners y Oswin Appollis, aunque sin encontrar la definición necesaria frente al arco defendido por Matej Kovář.

La recompensa para los "Bafana Bafana" llegó al minuto 81 cuando un disparo de Maseko impactó en la mano de Pavel Šulc dentro del área y la árbitra señaló penal. Teboho Mokoena asumió la responsabilidad desde los once pasos y ejecutó con seguridad para engañar al portero checo y establecer el definitivo 1-1.

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En los minutos finales ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero las intervenciones de los arqueros y la falta de precisión mantuvieron el empate hasta el pitazo final. Con este resultado, Sudáfrica rescata un punto gracias a su perseverancia, mientras que República Checa deja escapar una ventaja que había conseguido muy temprano en el compromiso.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más