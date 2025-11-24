La gerencia de los Mets señaló que se enfocará en mejorar la defensa del equipo y con Semien, dos veces ganador del Guante de Oro, el conjunto con sede en Nueva York adquiere un defensor de élite y un bate con capacidad de sumar 25 o más jonrones en el plano ofensivo.

Para que el movimiento fuera posible, Nimmo accedió a renunciar a su cláusula de no cambio, establecida en el contrato por 162 millones de dólares y ocho temporadas que firmó con los Mets antes del inicio de la campaña de 2022.

Semien viene de batear para un promedio de .230, con 15 cuadrangulares y 62 carreras empujadas en la pasada temporada con los Rangers, y en una alineación rodeado por el dominicano Juan Soto y el puertorriqueño Francisco Lindor, podría recuperar el nivel que lo llevó a concluir tres veces (2019, 2021 y 2023) entre los tres finalistas al premio Jugador Más Valioso en la Liga Americana.

Por su parte, Nimmo es un bate zurdo que se suma a la reestructuración de la plantilla de los Rangers, quienes, aparte del cambio de Semien, han dejado ir como agentes libres al cubano Adolis García y a Jonah Heim, miembros del equipo campeón de la Serie Mundial de 2023, la primera en su historia.

Nimmo viene de disputar la que ha sido su mejor temporada en 10 años en las Grandes Ligas, en la que logró marcas personales en cuadrangulares (25) y carreras remolcadas (92), mientras bateó para un promedio de .262, con 27 dobles y 81 vueltas anotadas en 155 partidos.