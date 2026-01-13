La selección nacional de Boliche de la República Dominicana realizó un importante fogueo internacional frente a su similar de Puerto Rico, como parte de su plan de preparación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las jornadas de fogueo se llevaron a cabo durante el fin de semana en el Sebelén Bowling Center, reuniendo a atletas de alto nivel de ambas delegaciones, en un ambiente de competencia y camaradería que permitió evaluar el rendimiento técnico, táctico y mental de los jugadores dominicanos.

Este intercambio deportivo forma parte del programa de desarrollo y preparación de la Federación Dominicana de Boliche, orientado a elevar el nivel competitivo de sus atletas y llegar en óptimas condiciones al máximo evento multidisciplinario de la región, que tendrá como sede la capital dominicana en 2026.

En individual femenino las boricuas Sarah Sanes, Lida Burgos y Juanelys Solla obtuvieron las preseas de oro, plata y bronce respectivamente, mientras que en masculino los dominicanos Willie Javier y Manuel Fernández obtuvieron oro y bronce respectivamente y la plata fue para Israel Hernández de Puerto Rico.

En la modalidad de dobles las boricuas se llevaron el oro y el bronce con las dupletas de Saraah Sanes y Viviana Camareno y Stephanie Rivera y Yolines Sambolin, mientras que la plata fue para las dominicanas Aumi Guerra y Rosalía Guzmán, en masculino los dominicanos Miguel Vásquez y Manuel Fernández conquistaron el oro, la plata Wascar Cavallo y Ricardo Garrido y el bronce se lo llevo Puerto Rico con la dupleta de David Márquez e Israel Hernández.

Los campeones del todo evento fueron la bórica Sarah Sanas y el dominicano Wascar Cavallo.

Francis Soto presidente de FEBODOM agradeció a la delegación puertorriqueña por su disposición y colaboración en este fogueo internacional, destacando la importancia de este tipo de encuentros para el crecimiento del boliche en la región y el fortalecimiento del alto rendimiento de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.