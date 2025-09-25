Colimdo.- La asamblea anual de Centro Caribe Sports expresó este miércoles su satisfacción tras conocer los progresos del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, durante una sesión de trabajo celebrada en un hotel de la capital.

Los delegados de los 37 comités olímpicos que integran la organización felicitaron al Comité Organizador por el nivel de avance en el montaje de la cita deportiva, prevista del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo (Luisín), felicitó al presidente del Comité Organizador por la gestión.

Palabras de Monegro

“Hoy nos sentimos especialmente orgullosos de recibir esta asamblea en un momento trascendental, cuando nos preparamos para montar los Juegos del Centenario”, afirmó José P. Monegro, presidente del Comité Organizador.

Subrayó que el evento será más que una competencia deportiva: “Estos Juegos son una verdadera fiesta de integración regional, donde nuestros pueblos se encuentran a través del talento, la disciplina y la amistad de sus atletas”.

Monegro precisó que, aunque en algunas áreas se realizan ajustes, ya se registran avances significativos: “Queremos que Santo Domingo sea recordado como un certamen innovador, inclusivo y profundamente humano, que proyecte lo mejor de nuestros países ante el mundo”.

Avances presentados

La exposición incluyó videos, fotografías e informes técnicos de las distintas áreas de trabajo:

Infraestructura: Rafael Uribe informó que el 90 % de las obras estarán listas en diciembre. Varias instalaciones ya fueron entregadas y otras muestran gran progreso.

Área técnica: El director Tony Mesa detalló que los Juegos contarán con 40 deportes y 56 disciplinas, y recibirán a 10,519 participantes, entre ellos 6,025 atletas registrados hasta el momento. Además, señaló que el evento dejará como legado la formación de un importante grupo de técnicos en distintas áreas.

Gerencia médica: El doctor Milton Pinedo garantizó cobertura total para los participantes, con apoyo de los organismos de salud del Estado. Informó que se dispondrá de 70 ambulancias, seis botes de emergencia y una policlínica moderna en la Villa Olímpica.

Ciudad Sanitaria

El doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria, explicó que esta institución será el centro hospitalario de referencia de los Juegos. Aseguró que está preparada con 69 quirófanos, 500 camas, 120 unidades de cuidados intensivos, helipuerto y tecnología de punta, además de un equipo médico de alto nivel.