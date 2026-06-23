El Programa de Voluntariado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 concluyó con éxito su fase de preparación y entra formalmente en etapa operativa con una estructura consolidada de más de 10,000 voluntarios organizados en todo el país.

La transición marca el cierre de una de las etapas más importantes del proyecto, en la que se completó el diseño, captación, formación y organización del sistema de apoyo humano que servirá de base durante la celebración de los Juegos.

Bajo la dirección de Elizabeth Mena, el programa superó la meta prevista de voluntarios mediante una estrategia nacional que integró campañas digitales, jornadas presenciales, alianzas institucionales y mecanismos de referidos. Con ello, se logró una amplia red de participantes distribuidos por sedes, áreas funcionales y turnos de trabajo.

Durante esta fase también se completaron la estructura nacional de liderazgo, la capacitación general y específica de los voluntarios, así como la implementación de la plataforma tecnológica BORNAN para la gestión integral del programa. Además, quedaron definidos los manuales operativos, protocolos de actuación, políticas internas y matrices de gestión de riesgos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, fueron habilitados el Contact Center del voluntariado y los canales oficiales de comunicación, herramientas clave para garantizar el acompañamiento continuo a los participantes en el periodo previo a los Juegos. Con el cierre de esta etapa, Elizabeth Mena pasará a desempeñar funciones de asesoría estratégica, mientras que la coordinación operativa del programa será asumida por Franklin Ortega, director ejecutivo de la Fundación Don Bosco, quien liderará la ejecución final junto al equipo técnico.

En las próximas semanas, el programa se enfocará en la logística de sedes, simulacros operativos, distribución de uniformes y acreditaciones, coordinación del transporte y la preparación final de los equipos que darán soporte a la celebración del evento multideportivo.

Con esta transición, el voluntariado de Santo Domingo 2026 inicia su fase de ejecución con una base organizativa sólida y el respaldo de miles de ciudadanos comprometidos con ser la cara humana de los Juegos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más