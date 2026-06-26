La provincia La Altagracia recibió este jueves la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada que formó parte del recorrido nacional del símbolo deportivo más importante de la región antes del inicio de la justa.

El acto se realizó en el Parque de La Virgen, en Higüey, donde autoridades, atletas y representantes de instituciones públicas y privadas se reunieron para celebrar la llegada de la antorcha. La actividad destacó el valor del deporte como elemento de unión entre los pueblos del Caribe y Centroamérica.

El Grupo Puntacana tuvo un rol protagónico en el relevo de la antorcha, siendo reconocido por su aporte al desarrollo deportivo en la región Este. En representación de la empresa, Paola Rainieri, Chief Marketing Officer (CMO), recibió la llama de manos de los atletas Edinson Sánchez y Johan Familia.

Posteriormente, Rainieri entregó la antorcha al doctor Virgilio Cedano, continuando el recorrido simbólico por la provincia. Durante su intervención, destacó el compromiso de la organización con el impulso del deporte juvenil y la creación de oportunidades para el talento local.

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El recorrido incluyó además la participación de autoridades locales y figuras del ámbito deportivo, quienes resaltaron la importancia de los Juegos como plataforma de desarrollo y proyección internacional para la República Dominicana.

La jornada concluyó en la explanada de la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, integrando oficialmente a la provincia al camino hacia los Juegos Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más