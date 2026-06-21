La provincia de Puerto Plata recibió este fin de semana la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada cargada de simbolismo y entusiasmo que reunió a autoridades, atletas y ciudadanos en torno al mensaje de unidad que promueve el recorrido de la llama por todo el país.

La gobernadora provincial, Claritza Rochtte Peralta de Senior, destacó la importancia de la llegada de la antorcha, al considerar que representa mucho más que un símbolo deportivo. A su juicio, constituye una motivación para que la juventud se acerque al deporte y para que la ciudadanía respalde un evento de alcance internacional que proyectará a República Dominicana ante el mundo.

“Nos sentimos muy orgullosos de que la antorcha toque nuestra tierra. Al recorrer el país y recibirla con solemnidad, estamos haciendo un pacto de unidad”, expresó la funcionaria, quien además resaltó el ambiente de paz y desarrollo que vive el país, así como el crecimiento económico y turístico experimentado por Puerto Plata en los últimos años.

La gobernadora también recordó que la provincia ha sido cuna de importantes figuras del deporte y la cultura dominicana. Entre ellas mencionó al histórico boxeador Papasito Mercado y a los baloncestistas de la NBA Al Horford y Chris Duarte, este último participante en uno de los tramos del recorrido de la antorcha por la Novia del Atlántico.

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Por su parte, el alcalde de San Felipe de Puerto Plata, Diómedes Roque García Núñez, afirmó que el progreso de la provincia es resultado del esfuerzo conjunto de sus habitantes y valoró la celebración de actividades que fortalecen el sentido de pertenencia y la integración nacional.

Puerto Plata se convirtió en la primera provincia visitada durante la tercera gira regional de la antorcha de Santo Domingo 2026. La Llama de los Valores ya recorrió el Cibao Central y la región Sur, y continuará su trayecto por distintos puntos del país como parte de la ruta que antecede a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más