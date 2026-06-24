La provincia de Monte Plata, conocida históricamente como la "provincia esmeralda" por sus paisajes naturales y su vocación ecoturística, volvió a demostrar por qué hoy también es reconocida como la "Ciudad Olímpica" y cuna de destacados medallistas de la República Dominicana.

Como parte de los preparativos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que comenzarán el próximo 24 de julio, cientos de personas salieron a las calles para recibir la antorcha de la llama de los valores "Wiche García Saleta". Los municipios de Monte Plata, Sabana Grande de Boyá y Bayaguana se llenaron de música, banderas nacionales y muestras de entusiasmo en una jornada que reafirmó la identidad deportiva de la provincia.

“Les damos la bienvenida a esta antorcha con el corazón, sabiendo que es un alto compromiso, ya que su fuego nos une y nos llama a ser honestos y solidarios. Siéntanse como en su casa porque esta es la cuna de los campeones”, expresó la gobernadora provincial, Rafaela Javier Gomera.

La antorcha recorrió la provincia durante una cabalgata de más de cuatro horas en la que participaron atletas, autoridades, líderes comunitarios, educadores, religiosos y representantes de distintos sectores sociales. El alcalde de Monte Plata, Héctor Rafael Figari Moreno, destacó que la provincia ha consolidado su liderazgo deportivo gracias al esfuerzo de generaciones comprometidas con los valores y el desarrollo de la juventud.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El recorrido inició con la mascota oficial "Colí", que entregó el fuego simbólico al director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo Custodio, y al alcalde Figari Moreno. Posteriormente, la antorcha pasó por las manos de alcaldes, legisladores, dirigentes deportivos y del presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista.

Los momentos más emotivos de la jornada se vivieron con la participación de los medallistas olímpicos Luguelín Santos y Luis Pie. Santos, ganador de la medalla de plata en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, recibió la antorcha en el Santuario Santo Cristo de los Milagros, mientras que Pie, medallista de bronce en Río 2016, encabezó uno de los tramos finales del recorrido en Bayaguana.

Durante su intervención, Luis Pie agradeció el respaldo recibido a lo largo de su carrera deportiva y motivó a las nuevas generaciones de atletas a seguir trabajando por sus sueños. La llegada de la llama de los valores a Monte Plata reafirma el entusiasmo y el compromiso de la provincia con el mayor evento multideportivo de la región, que ya comienza a sentirse en todo el país.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más