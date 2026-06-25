El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 anunció que más del 85% de las competencias deportivas tendrán acceso gratuito para los aficionados. La medida busca acercar el evento a la población y garantizar una gran asistencia a los escenarios durante la celebración de los Juegos, que se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Los organizadores explicaron que disciplinas como gimnasia, balonmano, golf, fútbol, boxeo y ecuestre funcionarán bajo un sistema de acceso controlado, mientras que la mayoría de los deportes podrán disfrutarse sin costo alguno. En algunos casos, será necesario obtener previamente una boleta electrónica gratuita para controlar la capacidad de los recintos.

Por otro lado, las competencias de mayor demanda tendrán un costo simbólico para facilitar la organización y el control de aforo. Entre ellas figuran el baloncesto masculino, el voleibol femenino de sala, el béisbol, el atletismo y la natación.

El presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, destacó que esta iniciativa permitirá que miles de dominicanos puedan vivir de cerca el evento multideportivo más importante de la región y respaldar a los atletas nacionales en cada competencia.

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Asimismo, el comité recordó que ya están disponibles las boletas para la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, con un precio de RD$1,500. Los organizadores esperan que Santo Domingo 2026 se convierta en una verdadera fiesta deportiva para todo el país.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más