Rosita García Crespo, hija del fenecido dirigente deportivo Wiche García Saleta, expresó su emoción y orgullo al ver cómo el legado de su padre continúa vigente a través de la antorcha de la Llama de los Valores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante un emotivo acto celebrado en Puerto Plata, como parte del recorrido de la antorcha por distintas provincias del país, García Crespo aseguró que se siente privilegiada al comprobar que los ideales y sueños de su padre siguen inspirando al movimiento deportivo nacional.

“Me siento como uno de los seres más felices y privilegiados del mundo al ver que los sueños de mi padre se hacen hoy realidad. Su legado es un faro que ilumina el deporte”, manifestó visiblemente emocionada al recordar la entrega de quien dedicó gran parte de su vida al desarrollo del deporte dominicano.

Rosita destacó que entre los principales valores promovidos por Wiche García Saleta figuran la honestidad, la valentía, la responsabilidad, la solidaridad y la disciplina, principios que continúan guiando a generaciones de atletas y dirigentes deportivos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

García Saleta fue una de las figuras más influyentes en la historia del deporte nacional. En 1962 se convirtió en el primer presidente del Comité Olímpico Dominicano elegido mediante votación y encabezó ese mismo año la primera delegación del país que participó en unos Juegos Olímpicos, celebrados en Tokio, Japón.

Asimismo, lideró la campaña que permitió la celebración en Santo Domingo de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, evento considerado un punto de partida para el crecimiento deportivo de la República Dominicana. También dirigió la entonces Secretaría de Deportes y fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 1990 como propulsor.

La senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal, valoró la importancia de la antorcha para las nuevas generaciones, mientras que la gobernadora Claritza Rochtte Peralta reiteró su compromiso con el impulso del deporte en la provincia. Por su parte, el alcalde Diómedes Roque García Núñez destacó el potencial deportivo de Puerto Plata y su capacidad para albergar grandes eventos.

La antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúa su recorrido por el país en su tercera gira regional, llevando un mensaje de unidad, valores y compromiso de cara a la cita deportiva que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más