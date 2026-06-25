Hato Mayor del Rey continúa preparándose para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la esperanza de aportar importantes medallas para la República Dominicana. Durante el recorrido de la antorcha de los valores, autoridades deportivas de la provincia destacaron el potencial de sus atletas en varias disciplinas, especialmente en hockey sobre césped femenino.

Nicolás Núñez Mercedes, presidente de la Unión Deportiva de Hato Mayor (UDEHAMA), aseguró que el equipo femenino de hockey se encuentra entre los favoritos para subir al podio. Además, señaló que la provincia también tiene aspiraciones de destacar en deportes como baloncesto, boxeo, taekwondo, judo y fútbol.

El dirigente recordó la rica tradición deportiva de Hato Mayor y mencionó figuras históricas vinculadas a la provincia, entre ellas Zeneida de la Cruz, Nilcia Reyes, Héctor “El Vikingo” Monegro, Laritza Díaz, Alexis de la Cruz y el fallecido entrenador de boxeo Ruddy Zapata, entre otros destacados atletas y propulsores deportivos.

La llegada de la antorcha fue celebrada con un concurrido desfile por las principales calles de la ciudad. La gobernadora Maribel Simón expresó su confianza en el equipo femenino de hockey sobre césped, cuyas integrantes Darielis Núñez, Damaris Ruiz, Yonairi Gil, Loreanny Trinidad y Alexandra Vilorio fueron presentadas ante la comunidad durante el acto.

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto y reunirán a los mejores atletas de la región. En Hato Mayor crece el optimismo de que sus representantes puedan dejar una huella importante y contribuir al medallero dominicano.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más