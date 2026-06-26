El recorrido de la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 vivió momentos emotivos en El Seibo, donde dos figuras legendarias del deporte local, Cesarín Gerónimo y Ana Leyda Castro, fueron protagonistas del relevo de la llama de los valores.

El exjugador de Grandes Ligas y ganador de cuatro Guantes de Oro en MLB, Cesarín Gerónimo, llevó la antorcha ante su gente y fue homenajeado en su tierra natal. A sus 78 años, recorrió parte del trayecto con orgullo, recibiendo el cariño de la comunidad que celebró su trayectoria deportiva.

Gerónimo, también campeón en múltiples ocasiones con los Tigres del Licey, fue recibido entre aplausos en un ambiente cargado de emoción. Sin embargo, debido a las condiciones del clima y recomendaciones de seguridad, tuvo que retirarse tras un breve recorrido. Aun así, dejó una huella simbólica en los presentes.

La jornada continuó con la participación de autoridades locales, entre ellas la gobernadora Magaly Tabar de Goico, el senador Juan Roberto Rodríguez Hernández y el alcalde Leo Francis Zorrilla, quienes portaron la antorcha en distintos tramos del recorrido.

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En la parte final del relevo destacó la participación de la exatleta Ana Leyda Castro, destacada en el heptatlón, quien evocó su trayectoria deportiva al tomar la llama. Castro, medallista en eventos regionales y nacionales, simbolizó la perseverancia del deporte seibano a lo largo de los años.

El paso de la antorcha por El Seibo forma parte del recorrido nacional previo a la inauguración de los Juegos, programada para el 24 de julio de 2026 en Santo Domingo. La ruta ha servido para resaltar figuras históricas del deporte dominicano y fortalecer el espíritu de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más