La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, aseguró que la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 representa un “reto compartido” entre diversas instituciones del país. Señaló que el evento no depende de una sola persona o entidad, sino de un esfuerzo colectivo. También destacó la importancia de la coordinación entre todos los sectores involucrados.

La declaración fue ofrecida durante un encuentro con la prensa deportiva celebrado en los salones del Palacio Consistorial de la Zona Colonial. En la actividad participaron autoridades del Comité Organizador de los Juegos. Allí se presentaron avances del montaje del evento multideportivo.

Mejía destacó el trabajo conjunto entre el Comité Organizador, el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano (COD). También resaltó el respaldo del Gobierno dominicano en la planificación general. Indicó que esta unión institucional es clave para el éxito del evento.

La alcaldesa afirmó que los Juegos representan una oportunidad histórica para la República Dominicana. Explicó que permitirán proyectar la capacidad organizativa del país a nivel regional e internacional. Además, fortalecerán la imagen del país como sede de grandes eventos deportivos.

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Señaló que los trabajos de reacondicionamiento de las instalaciones avanzan de manera constante. Dijo que el objetivo es ofrecer una experiencia memorable a atletas y visitantes. También resaltó el impacto positivo en el turismo y la formación de técnicos deportivos.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe del Centenario se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Participarán más de 6,000 atletas de 37 países de la región. Será una de las ediciones más importantes del evento multideportivo en la historia reciente.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más