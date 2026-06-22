La comunidad de Cabarete elevó su discurso deportivo en el marco de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al afirmar que no solo busca ser subsede del surf, sino competir por la medalla de oro.

El director distrital Freddy Zarzuela Cruz aseguró que el entorno natural de la zona convierte a la República Dominicana en una fuerte candidata en esta disciplina. “Esta es la tierra del viento y las olas”, expresó, al destacar el potencial de los atletas locales en el alto rendimiento.

Las competencias de surf se celebrarán del 25 al 29 de julio en Playa Encuentro, como parte del programa oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con la participación de 71 surfistas de distintos países del área.

El evento tendrá como escenario principal el litoral de Cabarete y la zona de Sosúa, en la provincia de Puerto Plata, consolidando a la región como uno de los principales epicentros del surf en el Caribe.

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Autoridades locales y representantes comunitarios acompañaron la llegada de la antorcha de los valores, reiterando su respaldo a la organización y el compromiso de la juventud deportiva, con la meta de que el surf dominicano no solo participe, sino aspire a lo más alto del podio.

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