La provincia Samaná vivió una jornada de alto simbolismo deportivo con la participación de dos de sus máximas figuras: la exvoleibolista Bethania de la Cruz y el karateca Rubel Salomón, quienes encabezaron el recorrido de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El acto, realizado en el malecón de Santa Bárbara de Samaná, reunió a autoridades, deportistas y una multitud que acompañó el paso de la llama en un ambiente festivo que exaltó la identidad cultural y deportiva de la provincia, reconocida por su riqueza natural y tradición atlética.

“Levanto esta antorcha en nombre de las generaciones que vienen detrás de nosotros, para que puedan ser mejores todavía y nunca abandonar sus sueños”, expresó Bethania de la Cruz, histórica capitana de las Reinas del Caribe, medallista de oro panamericana y una de las figuras más emblemáticas del voleibol dominicano.

La exjugadora, recientemente retirada, resaltó su orgullo de regresar a su tierra natal tras una carrera internacional de gran impacto. De la Cruz también es inmortal del deporte dominicano y símbolo de liderazgo dentro y fuera de la cancha.

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Por su parte, Rubel Salomón, pionero del karate dominicano en escenarios internacionales, aseguró que portar la antorcha en Samaná representa un honor especial para su trayectoria y para su provincia.

“Para mí es un alto honor levantar esta antorcha ante ustedes porque Samaná tiene su propio fuego encendido… ¡que son ustedes!”, expresó el medallista, primer dominicano en conquistar oro panamericano en karate en los Juegos de Santo Domingo 2003.

Salomón cerró su carrera con más de 80 medallas internacionales, incluyendo títulos en Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos, además de una sólida formación académica en psicología y gestión deportiva.

Ambos atletas, miembros del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, fueron reconocidos por combinar excelencia deportiva y formación académica, consolidándose como referentes de superación para las nuevas generaciones de Samaná.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más