República Dominicana tendrá una nueva oportunidad de hacer historia en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando dispute el torneo de Santo Domingo 2026, donde intentará conquistar su cuarta medalla de oro y, por primera vez, alcanzar el título jugando como anfitrión.

El país, que organizará por tercera ocasión la cita regional, nunca ha logrado subir a lo más alto del podio en casa. En los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 1974 obtuvo la medalla de plata tras caer únicamente ante Cuba, mientras que en Santiago 1986 quedó fuera de las preseas.

La selección dominicana llega con un historial de tres campeonatos, cuatro subcampeonatos y cuatro terceros lugares para un total de once medallas, cifra que la ubica como la segunda nación más exitosa en la historia del torneo, solo por detrás de Cuba, que domina el medallero con 15 títulos.

Sin embargo, el conjunto quisqueyano buscará romper una sequía reciente luego de quedarse sin medallas en las ediciones de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Su última presea fue el bronce conquistado en Veracruz 2014, mientras que el más reciente oro llegó en Mayagüez 2010.

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Para la competencia de Santo Domingo 2026 están convocadas las selecciones de Puerto Rico, México, Panamá, Cuba, Colombia, Curazao, Nicaragua y República Dominicana, conformando un torneo que reunirá a varias de las principales potencias del béisbol regional.

El certamen se disputará del 29 de julio al 7 de agosto, dentro del programa oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con la ilusión de que la afición dominicana pueda celebrar por primera vez un título de béisbol en suelo patrio.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más