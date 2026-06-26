La Federación Dominicana de Atletismo viajó este miércoles a Colombia para participar en el Campeonato Panamericano de Atletismo, evento que se celebrará desde este viernes hasta el domingo 28 de junio en la pista del Estadio Alfonso Galvis Duque, con la presencia de más de 700 atletas de unos 30 países.

El presidente de la Federación, ingeniero Alexis Peguero, explicó que esta competencia servirá como parte de la preparación de los atletas dominicanos de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto.

La delegación dominicana está integrada por cerca de 45 atletas, quienes competirán en diversas pruebas de pista y campo, incluyendo 100, 200, 400, 800 y 1,500 metros, así como lanzamientos, saltos y pruebas combinadas.

También verán acción en las pruebas de 110 y 400 metros con vallas, relevos 4×100 y 4×400, además de disciplinas como salto alto, salto largo, impulso de la bala, lanzamiento de disco y jabalina.

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El equipo cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Dominicano (COD), INEFI, CRESO, Adidas y World Athletics, mientras que el cuerpo técnico está integrado por entrenadores como José L. Rubio, Félix Sánchez, Nathalia Coratoeva y el delegado Mariano Cedeño.

Peguero destacó que los atletas llegan con buena preparación tras su participación en el Campeonato Iberoamericano de Lima, Perú, donde la República Dominicana conquistó 11 medallas, incluidas cuatro de oro, reafirmando su nivel competitivo internacional.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más