El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguraron este jueves el Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo, un nuevo espacio de más de 50 mil metros cuadrados concebido como pulmón verde y complejo deportivo que busca fortalecer la recreación, el deporte y la convivencia ciudadana en la capital.

Durante el acto, el mandatario destacó que la obra tendrá un impacto positivo no solo para las comunidades cercanas, sino para todos los habitantes del Distrito Nacional, al formar parte del Plan Integrado de Santo Domingo (PISD), una iniciativa orientada a transformar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de la población.

Carolina Mejía resaltó que el parque, levantado en los antiguos terrenos del colegio Maharishi, constituye el segundo espacio de esparcimiento más grande del Distrito Nacional y representa una apuesta por una ciudad más humana, inclusiva y conectada con el litoral marítimo. Asimismo, agradeció el respaldo del Gobierno central y del sector privado para hacer realidad el proyecto.

Entre las principales atracciones del nuevo complejo sobresale un moderno patinódromo construido bajo estándares internacionales, el cual albergará las competencias de patinaje de velocidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y podrá servir de sede para futuros eventos internacionales.

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La infraestructura también incluye ciclovía, canchas deportivas, áreas infantiles, anfiteatro urbano, parque canino, espacios para ejercicios, jardines, zonas de descanso, parqueos y una conexión directa con el sistema de transporte de la OMSA. Con esta inauguración, el Paseo 30 de Mayo se integra al Paseo Marítimo y al Malecón Deportivo para consolidar un gran corredor recreativo y deportivo frente al mar en Santo Domingo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más