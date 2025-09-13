MARLINS 8-2 TIGRES

Sandy Alcántara (9-12) lanzó siete entradas de dos carreras y ocho ponches para superar a Tarik Skubal en el duelo de ganadores del premio Cy Young, y de esa manera los Marlins vencieron a los Tigres.

El venezolano Javier Sanoja remolcó tres carreras y el dominicano Heriberto Hernández desapareció la pelota del parque y anotó tres vueltas, mientras que el también quisqueyano Agustín Ramírez pegó un vuelacercas para apoyar a Alcántara.

Skubal (13-5) permitió cuatro carreras en 3.1 entradas y perdió el juego.

MEDIAS ROJAS 1-4 YANQUIS

El dominicano Luis Gil (4-1) lanzó seis capítulos sin permitir indiscutibles y ponchó a cuatro rivales, y Aaron Judge pegó su tercer jonrón en sus últimos dos juegos para que los Yanquis se impusieran a los Medias Rojas.

El panameño José Caballero logró una anotada por los Yanquis.

Nate Eaton logró un vuelacercas por los Medias Rojas.

BRAVOS 3-11 ASTROS

El venezolano José Altuve conectó un cuadrangular y anotó dos veces, el hondureño Mauricio Dubón produjo dos vueltas, mientras que el dominicano Jesús Sánchez y los puertorriqueños Carlos Correa y Víctor Caratini anotaron una carrera cada uno para contribuir con la paliza que los Astros le propinaron a los Bravos.

El venezolano Ronald Acuña Jr. fletó un tablazo de vuelta completa y el curazoleño Jurickson Profar anotó en una ocasión por los Bravos.

CACHORROS 6-4 RAYS

El dominicano Christopher Morel disparó un jonrón de tres carreras y el cubano Yandy Díaz anotó una vuelta, pero no pudieron evitar que los Rays cayeran ante los Cachorros.

Ian Happ pegó un jonrón y remolcó dos carreras y el venezolano Moisés Ballesteros anotó e impulsó una vuelta por los Cachorros.

GUARDIANES 4-0 MEDIAS BLANCAS

El dominicano Ángel Martínez y David Fry pegaron de cuadrangular y Tanner Bibee (10-11) lanzó juego completo, de solo dos indiscutibles y ponchó a 10 rivales para que los Guardianes doblegaran a los Medias Blancas.

METS 3-8 RANGERS

Jacob deGrom (12-7) recorrió siete entradas de tres anotaciones en su primera apertura en el Citi Field de Nueva York en tres años, Dylan Moore pegó un jonrón de dos carreras y el mexicano Alejandro Osuna agregó una anotada y una remolcada para que los Rangers le propinaran a los Mets su septimo revés consecutivo.

AZULEJOS 6-1 ORIOLES

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. se fue perfecto en tres presentaciones al bate y remolcó una carrera para que los Azulejos vencieron a los Orioles.

Daulton Varsho impulsó dos vueltas por los Azulejos, quienes contaron con dos tercios de entrada en blanco del cubano Yariel Rodriguez.

El dominicano Samuel Basallo anotó la única carrera de los Orioles.