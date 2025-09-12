El Ministerio de Deportes y Recreación (Mirec) anunció el cierre del Estadio Olímpico Félix Sánchez para la organización de actividades que impliquen el uso del terreno o la pista, debido a los trabajos de reconstrucción que se realizan con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En un comunicado, la institución explicó que los usos autorizados durante la remodelación han respondido a un cronograma estricto elaborado junto a ingenieros y técnicos responsables de la obra, al tratarse de la única instalación de su tipo en el país.

El Mirec aclaró que dicho cronograma solo contempla dos excepciones: la presentación previamente programada del artista puertorriqueño Bad Bunny, y la celebración de la tradicional actividad religiosa Batalla de la Fe el 1 de enero, la cual se realizará exclusivamente con acceso del público a las graderías, aislando las áreas en proceso de construcción.

La fase actual de los trabajos se centra en la preparación del terreno para la instalación de la pista y del moderno equipamiento de atletismo, con el objetivo de que el estadio obtenga la categoría uno de la World Athletics, requisito indispensable para la organización de competencias de nivel mundial.

Asimismo, en el campo central donde funciona el área de fútbol se harán intervenciones puntuales para garantizar el montaje de varias disciplinas del atletismo que requieren ese espacio.

El Ministerio reiteró que no se han concedido otras autorizaciones para el uso del Estadio Olímpico, salvo las previamente establecidas en el cronograma.

Una vez concluidas las obras, la instalación será entregada al Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, incluyendo las competencias de prueba y certificación internacional.

