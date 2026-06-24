Sandy Alcántara escribió una nueva página en la historia de los Marlins de Miami al convertirse en el líder de ponches de la franquicia durante la victoria 6-4 sobre los Rangers de Texas en el loanDepot Park.

El lanzador dominicano llegó al encuentro con 998 ponches vistiendo el uniforme de Miami y necesitaba cuatro para superar la marca de Ricky Nolasco. El histórico registro llegó en la séptima entrada cuando retiró por la vía del ponche a Kyle Higashioka, provocando una ovación de los aficionados presentes.

A sus 30 años, Alcántara alcanzó la cima de la lista histórica de la organización en apenas 186 aperturas y 1,177 entradas lanzadas, superando el récord que Nolasco estableció durante ocho temporadas con los Marlins.

Además de la marca histórica, el derecho dominicano sumó su quinta apertura consecutiva de calidad al permitir apenas una carrera en 6.2 entradas de labor. Dispersó cinco imparables, otorgó tres boletos y ponchó a cuatro bateadores para apuntarse la victoria.

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El gran mes de junio de Alcántara también se refleja en sus estadísticas. Gracias a una efectividad de 2.60 en sus últimas cinco salidas, redujo su promedio de carreras limpias permitidas de 4.66 a 4.01, consolidando su recuperación y reafirmando su importancia dentro de la rotación de Miami.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más