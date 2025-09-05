La bielorrusa Aryna Sabalenka defenderá su título de campeona del US Open en la final del sábado frente a la estadounidense Amanda Anisimova, que frenó la resurrección de la japonesa Naomi Osaka.

Sabalenka, número uno del tenis femenino, tendrá la oportunidad de vengar su derrota ante Anisimova en las semifinales de Wimbledon en julio.

Ávida de terminar el año con un título de Grand Slam, la bielorrusa se impuso el jueves en una tensa semifinal frente a la estadounidense Jessica Pegula.

El choque era una reedición de la final del año pasado en Nueva York y esta vez Sabalenka pasó por muchos más apuros para derrotar a la jugadora local por 4-6, 6-3 y 6-4.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pegula, barrida el año pasado en dos sets, tomó esta vez ventaja con el primer parcial empujada por los 23.000 aficionados de la pista central.

Tras una furiosa reacción de Sabalenka en el segundo parcial, Pegula tuvo cuatro pelotas de break para igualar el marcador en el tercero.

A diferencia de otras noches fatídicas en Nueva York, como su derrota en la final de 2023 ante Coco Gauff, Sabalenka manejó la presión con maestría y rebatió las oportunidades de quietud con golpes de alta precisión.

"No sé cómo lo hice. Solo estaba rezando internamente y esperando lo mejor", dijo después Sabalenka.

"Tuve que trabajar muy duro para conseguir esta victoria. Ella jugó un tenis increíble como siempre", reconoció la bielorrusa, que escuchó con un sonido rugido al convertir su tercera pelota de partido.

Sabalenka, de 27 años, no ha logrado este año ampliar su palmarés de tres títulos de Grand Slam. Anteriormente cayó en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros y en las semifinales de Wimbledon.

"Quería desesperadamente darme otra oportunidad, otra final", dijo ante la prensa.

"Quiero demostrarme que aprendí esas duras lecciones y que puedo hacerlo mejor en las finales", recalcó Sabalenka, que pugna también por ser la primera en repetir trofeo desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

– Segunda final seguida de Anisimova –

La estadounidense Amanda Anisimova reacciona durante su partido de semifinales de tenis individual femenino contra la japonesa Naomi Osaka en el día doce del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Kena BETANCUR / AFP)

La segunda semifinal deparó una dosis mayor de drama con el triunfo de Anisimova ante Osaka por 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) y 6-3 tras casi tres horas de montaña rusa.

Minutos antes de la una de la madrugada, el público pudo celebrar la presencia de un representante local en la final del sábado.

Anisimova, novena del ranking mundial, tendrá una segunda oportunidad de coronarse campeona de Grand Slam sólo 53 días después de ser avergonzada por Iga Swiatek en la final de Wimbledon por un doble 6-0.

"Este torneo es tan importante para mí, ha sido un sueño desde siempre", dijo Anisimova sobre el Abierto de Estados Unidos, donde siempre había caído antes de los octavos de final.

A los 24 años, Anisimova ha explotado esta temporada en el circuito después de tomarse un tiempo fuera del tenis en 2023 por problemas vinculados con la salud mental.

Frente a Osaka, otro tenista que paró su carrera por períodos de depresión, liberó un emocionante pulso con un tenis de alta calidad y numerosos giros de guión, con un total de 11 descansos.

Tras perder el primer set en un inicio nervioso, Anisimova impuso la potencia de su derecha con la confianza que le dio la revancha tomada el día anterior frente a Swiatek.

Osaka, de 27 años, no logró culminar su mejor actuación en un Grand Slam desde su último título del Abierto de Australia de 2021.

La ex número uno mundial, que en agosto fue finalista del WTA 1000 de Canadá, está desplegando su mejor tenis desde que retomó la raqueta a principios de 2024 tras su maternidad.

"Honestamente, no me siento triste", afirmó ante la prensa. "Siento que hice lo mejor que pude. Es algo inspirador para mí, porque me hace querer entrenar e intentar mejorar (…) No puedo estar molestando conmigo misma".

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más