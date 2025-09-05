A falta de una fecha para el final, el tren mundialista de Sudamérica completó este jueves sus seis vagones: Uruguay, Colombia y Paraguay se quedaron con los tres últimos cupos directos para la Copa del Mundo de 2026, en una jornada marcada por la emotiva despedida de Lionel Messi de Argentina.

El astro de 38 años anotó el primer y el tercer gol del triunfo 3-0 de la Albiceleste, ya clasificada, sobre Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires, que reunió a más de 80.000 personas para rendir homenaje al que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

El 10, que todavía no confirma su presencia en la cita norteamericana del próximo año, jugó el último partido oficial en su tierra en la larguísima clasificatoria sudamericana, que este jueves celebró en simultáneo la mayoría de los partidos de su decimoséptima y penúltima jornada.

"Poder terminar de esta manera, aquí, es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente", declaró el ovacionado capitán.

Con dos toques suaves y llenos de calidad, dignos de su zurda magistral, Messi firmó sus anotaciones 113 y 114 con los campeones del mundo, en un juego en que entró al césped acompañado de su tres hijos.

La despedida soñada del goleador histórico de la Albiceleste, sentenciada por un tanto de Lautaro Martínez, amplió el liderato de los argentinos, con 38 puntos, y dejó en veremos el sueño de Venezuela de clasificar por primera vez a un Mundial.

Única selección sudamericana que nunca participó del evento cumbre del balompié, la Vinotinto tiene ahora como única opción conservar su séptima casilla, con 18 puntos, que le permitirá pelear por la repesca intercontinental.

– James ilumina a Colombia –

Los venezolanos se jugarán la vida -y la ilusión de millones- cuando reciban el martes a Colombia (5°) en Maturín, en el cierre de la eliminatoria sudamericana.

"Llegamos enteros a Venezuela. Depende de nosotros ir al repechaje", sostuvo el DT vinotinto, Fernando Batista.

Los cafeteros, de nuevo con un destacado James Rodríguez, no solo sellaron su regreso a un Mundial, tras ausentarse en Catar 2022, sino que dieron una mano a sus vecinos al golear 3-0 a Bolivia en Barranquilla.

Liderada por James, que abrió la cuenta, la Tricolor quebró en buena hora una mala racha de seis partidos consecutivos sin vencer gracias a otros dos tantos de Jhon Córdoba y Juanfer Quintero.

"Es un orgullo grande", dijo el 10, goleador de Brasil 2014. "Si Dios quiere vamos a llegar bien".

La goleada deja mal colocado el deseo de la Verde (octava, con 17 unidades) de pelear con Venezuela por el repechaje, debido a que cerrará nada menos que ante la Canarinha de Carlo Ancelotti en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

– Tercer Mundial de Bielsa –

Antes del inicio de la jornada, Argentina (1°), Brasil (2°) y Ecuador (4°) ya tenían asegurado su pase en una eliminatoria que entrega seis cupos directos y otro más a la repesca.

Uruguay (3°), uno de los aspirantes a los últimos vagones, hizo una doble tarea: clasificó a su quinta Copa del Mundo consecutiva y eliminó a Perú (noveno, 12 puntos), al que sepultó 3-0 en Montevideo con dianas de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas.

La Celeste de Marcelo Bielsa, que participará en su tercer Mundial tras conducir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010, mostró una cara más cercana a la que comenzó a todo dar el camino hacia el torneo que albergarán Estados Unidos, Canadá y México.

"Hubo muchos puntos altos", destacó el Loco.

– Fin a 16 años de ausencia –

Donde también hubo festejo fue en Paraguay (6°).

Comandada por el nuevo héroe nacional, el entrenador argentino Gustavo Alfaro, la Albirroja empató sin goles con Ecuador en Asunción y regresará a una Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010.

"No saben lo lindo que es, lo que va a ser para todos, para los jugadores, para la gente", destacó Alfaro.

Sin nada en juego, en el choque que bajó el telón, Brasil abofeteó 3-0 al colista y desahuciado Chile en el Maracaná de Rio de Janeiro.

Sin Vinícius Jr ni Neymar, Estêvão, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães se vistieron de héroes para trepar a la Seleção a la segunda posición y afinar el camino rumbo al esquivo hexacampeonato mundial.

"Tengo la confianza de que este equipo puede hacer cosas muy buenas", valoró Ancelotti.

El cierre del clasificatorio, el martes, definirá apenas las posiciones finales de la tabla, salvo la punta, asegurada por Argentina, y la suerte de Venezuela y Bolivia. (AFP, Rodrigo ALMONACID)

