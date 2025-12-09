Ronny Mauricio vivió el momento más oscuro de su carrera hace dos años cuando sufrió una dura lesión en su rodilla derecha mientras accionaba en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), adonde ha regresado en la actual temporada con la determinación de volver a ganar con los Tigres del Licey.

“Fue una pausa en mi carrera, la lesión, pero ya no estoy lesionado gracias a Dios, que me dio la oportunidad de estar nuevamente en el terreno”, dijo Mauricio al hablar a la prensa en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El 10 de diciembre del año 2023, en un partido ante las Águilas Cibaeñas, en el estadio Cibao de Santiago, Mauricio se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que lo llevó a someterse a dos cirugías, la primera para reparar la lesión y la segunda para extirpar un tejido cicatrizado en la zona afectada, lo que retrasó su proceso de recuperación, que concluyó este año con su regreso a las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York.

Lejos de que la situación antes vivida afecte su decisión de unirse nuevamente a los Tigres, Mauricio ha mostrado su satisfacción por estar de regreso en el béisbol dominicano.

“Es una maravilla estar aquí en mi casa”, ha expresado Mauricio sobre sus sentimientos al regresar con el equipo azul.

“Voy a dar lo mejor de mí. Quiero ganar todo el tiempo, salir a dar todo en el terreno para salir victorioso”, ha precisado Mauricio, quien en la campaña de 2022-23 conquistó el premio al Jugador Más Valioso y ganó el campeonato de la Lidom con los Tigres.

Uno de los factores que ha contribuido a que Mauricio haya mostrado esa determinación de regresar con los felinos, a pesar de haber recorrido el riesgo de perder su carrera producto de la lesión, es la mentalidad con la que suele asumir el juego, misma que lo ha ayudado a dejar detrás cada dificultad que ha encontrado hasta hoy.

“Uno a veces siente frustraciones en el juego, pero el pelotero debe tener mente corta, puede fallar un turno, hacer un error, te puedes enojar contigo mismo, pero tienes que tener mente corta”, ha explicado Mauricio sobre la manera en la que ha logrado mantenerse enfocado y fortalecer su mente al momento de enfrentar y superar cada obstáculo que se presenta en su carrera profesional.

“Si hice un error, está bien, trato de no llevarme lo que me pasó en turnos anteriores, en ese momento trato de enfocarme en lo que tengo que hacer”, afirmó el potente bateador de ambas manos, quien ha disparado de cuadrangular en sus primeros dos partidos de la campaña con los Tigres, un resultado que indica ha logrado debido a la preparación que realizó antes de su debut en esta campaña.

“Esto es fruto del trabajo que hemos estado haciendo para estar aquí, para aportar lo más que pueda al equipo y llevarnos la victoria”, dijo Mauricio, quien la noche del domingo pegó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para que los Tigres dejaran en el terreno a los Leones del Escogido.

Para Mauricio el éxito está relacionado con no aferrarse a los errores y en mantenerse apegado a su plan de juego.

“No importa cómo esté el juego, yo siempre me voy a enfocar en lo que tengo que hacer, tratar de llevar un buen plan y ejecutarlo”, sostiene el estelar jugador de los Tigres.

