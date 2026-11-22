El extremo del equipo español Sevilla, Rubén Vargas, internacional suizo con ascendencia dominicana, sufrió un robo en su domicilio durante el derbi de este pasado sábado con el Real Betis, un suceso por el que la Policía Nacional ha abierto una investigación.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que el Cuerpo Nacional de Policía recaba datos para aclarar los hechos, que se produjeron mientras se celebraba el partido, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y que finalizó con empate 1-1.

Rubén Vargas jugó como titular el encuentro de rivalidad sevillana, hasta su sustitución en el minuto 80 por su compañero Gerard Fernández, 'Peque'.

El derbi acabó con empate a uno, tras adelantarse en el marcador el Betis con un gol del brasileño Antony dos Santos, en el minuto 50, e igualar el sevillista Kike Salas en el 91 en un grave error del portero verdiblanco Álvaro Valles, al colársele el balón por debajo del cuerpo.

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