Las Reinas del Caribe, número 11 en el ranking mundial, debutará el día tres de junio próximo a las 12 del mediodía, ante Turquía, que es el número tres en el ranking mundial, en el inicio de la Liga de Naciones 2026, correspondiente al Grupo 2, justa que organiza la Federación Internacional de Voleibol.

La información fue ofrecida por el licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales y Milagros Cabral, directora general, a través de un despacho de prensa.

El día cuatro de junio, las dominicanas se enfrentarán a las anfitrionas de Brasil, colocadas número dos en el ranking mundial, a las ocho de la noche.

El día cinco, las criollas se verán la cara ante Bulgaria, número 25 en el ranking mundial, a las 3:30 de la tarde en el segundo encuentro de esa jornada de la VNL.

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El día seis, las Reinas del Caribe estarán libres en el calendario de competencia y regresarán al ruedo el día siete de junio cuando chocarán ante Países Bajos (Holanda), número ocho en el ranking mundial, a las 10 de la mañana.

Una buena parte de las voleibolistas dominicanas se encuentran en la fase final de las ligas profesionales donde refuerzan a diversos clubes. El otro grupo está entrenando en el país.

La próxima parada de las dominicanas comenzará el día 17 de junio cuando se enfrentarán a Estados Unidos, en el primer día de la semana dos, que se jugará en Filipinas.

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