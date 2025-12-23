Los atletas Ramón Vila y Esmerlin Castro se proclamaron campeones nacionales superiores en el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa celebrado en los salones del Club Naco, con la participación de los mejores jugadores del país, informó el Comité Olímpico en su web Colimdo.

En la rama femenina, Esmerlin Castro, representante de San Pedro de Macorís, dominó con autoridad la final al imponerse 4 sets por 0 sobre Rosa Torres, de Moca, para quedarse con el título nacional. Las medallas de bronce fueron para Dafne Sosa, también de San Pedro de Macorís, y Arianna Estrella, de Santiago.

Mientras que en la rama masculina, el santiaguero Ramón Vila se alzó con el campeonato tras vencer 4-1 a Abit Tejada, de Santo Domingo, en una final de alto nivel competitivo. Los terceros lugares correspondieron a Yoel Mendoza, de Santo Domingo, y Darley Mejía, del Distrito Nacional.

El Torneo Nacional Superior de Tenis de Mesa 2025 cuenta con el apoyo de Vive Sueño, Club Deportivo Naco, RH Mejía & Co, así como GPA & Asociados.

El torneo reafirma el alto nivel del tenis de mesa dominicano y sirvió como escenario para destacar el talento y la proyección de los principales exponentes nacionales de esta disciplina.