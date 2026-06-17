Portugal no pudo pasar del empate 1-1 frente a República Democrática del Congo en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido disputado en Houston en el que el conjunto africano reaccionó para igualar el marcador antes del descanso.

El equipo luso tomó ventaja apenas a los seis minutos gracias a un cabezazo de João Neves, quien aprovechó un centro preciso para adelantar a los dirigidos por Roberto Martínez y hacer pensar en un debut cómodo para uno de los favoritos del Grupo.

Sin embargo, RD Congo fue creciendo con el paso de los minutos y encontró la recompensa en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Yoane Wissa apareció dentro del área para conectar de cabeza y establecer el 1-1 que terminó siendo definitivo.

En la segunda parte, Portugal dominó la posesión y generó varias ocasiones para desnivelar el encuentro, con Cristiano Ronaldo como protagonista de algunas de las oportunidades más claras, pero la falta de puntería y la resistencia defensiva congoleña evitaron el segundo gol.

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Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el inicio de la fase de grupos y dejan abierta la pelea por la clasificación, mientras Portugal buscará su primera victoria en la próxima jornada y RD Congo intentará mantener el impulso tras sorprender con un valioso empate.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más