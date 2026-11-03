Partidos de hoy en Lidom: Licey visita a las Águilas y Escogido busca su novena victoria consecutiva

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) tendrá este martes 3 de noviembre una jornada de tres partidos, en la que los Tigres del Licey y los Leones del Escogido buscarán mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que los demás equipos intentarán mejorar sus registros.

El Escogido, que acumula ocho victorias consecutivas, recibirá a los Toros del Este, mientras que el Licey visitará a las Águilas Cibaeñas en Santiago. Por su parte, los Gigantes del Cibao enfrentarán a las Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís.

La jornada llega después de que el partido entre las Águilas y las Estrellas, programado para el lunes 2 de noviembre, fuera suspendido por tercera ocasión debido a las lluvias, dejando sin actividad el calendario de ese día.

Partidos de Lidom hoy: martes 3 de noviembre

Los Toros del Este visitarán a los Leones del Escogido a las 7:15 de la noche, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo. A las 7:30 p. m., los Tigres del Licey enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, de Santiago, mientras que los Gigantes del Cibao visitarán a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, también a las 7:30 p. m.

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Escogido busca extender su racha ante los Toros

Los Leones del Escogido llegan con récord de nueve victorias y cuatro derrotas (9-4), después de conseguir ocho triunfos consecutivos que les permitieron recuperarse de un comienzo complicado y alcanzar el primer lugar del campeonato.

En su compromiso más reciente, celebrado el domingo, los escarlatas derrotaron 2-1 a las Águilas Cibaeñas, gracias a un cuadrangular de dos carreras de Yamaico Navarro.

Este martes buscarán extender su racha a nueve victorias seguidas frente a los Toros del Este, que ocupan la quinta posición con registro de 5-8.

Los romanenses llegan después de sufrir una derrota 13-7 ante los Gigantes del Cibao, encuentro en el que su cuerpo de lanzadores permitió una ofensiva encabezada por Pascanel Ferreras, quien impulsó cinco carreras.

Licey enfrenta a las Águilas en Santiago

Los Tigres del Licey, también con récord de 9-4, buscarán continuar en el primer lugar cuando visiten a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.

Los azules llegan después de vencer 2-1 a las Estrellas Orientales el domingo, gracias a una carrera anotada en la séptima entrada mediante un lanzamiento descontrolado.

Con ese resultado, el Licey consiguió su segunda victoria consecutiva, mientras que las Estrellas acumularon su quinta derrota seguida.

Las Águilas Cibaeñas, por su parte, registran tres victorias y nueve derrotas (3-9), permaneciendo en la última posición de la tabla.

El conjunto cibaeño intentará aprovechar su condición de local para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas, luego de caer nuevamente ante los Leones del Escogido.

Gigantes buscan su cuarto triunfo seguido frente a las Estrellas

Los Gigantes del Cibao llegan al encuentro con récord de 7-6, después de sumar tres victorias consecutivas que los colocaron en la tercera posición del campeonato.

En su compromiso más reciente, el conjunto francomacorisano derrotó 13-7 a los Toros del Este, apoyado en una destacada actuación de Pascanel Ferreras, quien conectó un cuadrangular y remolcó cinco anotaciones.

También sobresalieron Deyvison de los Santos, con cuatro imparables y tres carreras impulsadas, y Carlos Jorge, quien conectó un jonrón.

Los Gigantes buscarán mantener ese ritmo ofensivo frente a unas Estrellas Orientales que atraviesan uno de sus momentos más difíciles de la temporada.

El conjunto de San Pedro de Macorís acumula cinco derrotas consecutivas y presenta récord de 5-7, por lo que intentará recuperarse frente a su público.

Así está la tabla de posiciones antes de los partidos de hoy

Los Leones del Escogido y los Tigres del Licey comparten el primer lugar con 9-4 (.692), seguidos por los Gigantes del Cibao, con 7-6 (.538), a dos juegos de distancia.

Las Estrellas Orientales ocupan la cuarta posición con 5-7 (.417), a tres juegos y medio del primer lugar, mientras que los Toros del Este se encuentran en el quinto puesto con 5-8 (.385), a cuatro juegos.

Las Águilas Cibaeñas permanecen en la última posición, con 3-9 (.250), a cinco juegos y medio de los líderes.

La jornada de este martes podría provocar nuevos movimientos en la clasificación, especialmente en la disputa entre Licey y Escogido por el primer lugar, mientras los Gigantes intentan acercarse y los equipos de la parte baja buscan reducir sus diferencias.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más