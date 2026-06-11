El dominicano Oneil Cruz fue colocado 10 días en la lista de lesionados por los Piratas de Pittsburgh en medio de una de las mejores temperadas de su carrera en las Grandes Ligas, debido a fracturas en la mano izquierda por d

La organización informó que el jardinero central presenta lesiones en el cuarto y quinto metacarpiano de su mano izquierda, producto de una barrida en el plato durante el partido del pasado sábado frente a los Bravos de Atlanta. Aunque inicialmente el equipo esperaba evitar una ausencia prolongada, una resonancia magnética confirmó la gravedad de la lesión. La decisión fue aplicada de manera retroactiva al 8 de junio.

La baja representa un golpe importante para Pittsburgh, ya que Cruz ha sido una de las principales figuras ofensivas del club en la temporada 2026. Antes de lesionarse, el dominicano registraba promedio de bateo de .264, con 14 cuadrangulares, 44 carreras impulsadas, 21 bases robadas y un OPS de .822, consolidándose como uno de los jugadores más productivos de la franquicia.

Para cubrir su ausencia, los Piratas ascendieron desde Triple A Indianapolis al utility Billy Cook, mientras que Jake Mangum y Tyler Callihan figuran entre las alternativas para asumir mayor protagonismo en los jardines.

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Aunque el equipo no ha establecido un tiempo oficial para su recuperación más allá de la estancia mínima en la lista de lesionados, la fractura podría mantener a Cruz fuera de acción durante varias semanas, dependiendo de su evolución médica.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más