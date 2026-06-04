Una vez más, Shohei Ohtani demostró por qué es considerado uno de los jugadores más extraordinarios en la historia del béisbol. El japonés dominó desde el montículo y también produjo con el bate para encabezar la victoria 7-0 de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Diamondbacks de Arizona la noche del miércoles en el Chase Field.

Ohtani trabajó seis entradas sin permitir carreras, concedió apenas dos imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a seis bateadores. Con la actuación, mejoró su récord a 6-2 y redujo su efectividad a un extraordinario 0.74, la mejor de las Grandes Ligas entre los lanzadores calificados.

La única amenaza seria de Arizona llegó en el cuarto episodio, cuando el venezolano Gabriel Moreno conectó un doble que puso fin a una impresionante cadena de 34 bateadores retirados consecutivamente sin permitir hit por parte de Ohtani. Sin embargo, el derecho logró escapar del problema y mantuvo intacta la blanqueada.

Pero el impacto del japonés no se limitó al montículo. Como primer bate de los Dodgers, conectó tres sencillos y recibió dos boletos para embasarse en cinco ocasiones, anotando una carrera y convirtiéndose en la figura central de la ofensiva angelina.

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Los Dodgers respaldaron la labor de su estrella con una ofensiva de 16 imparables. Kyle Tucker conectó un cuadrangular de dos carreras, mientras que Freddie Freeman impulsó dos más para encaminar el triunfo.

La actuación de Ohtani también quedó registrada en los libros de historia. Según datos recopilados por MLB, es el primer jugador en más de seis décadas que logra lanzar al menos seis entradas en blanco y embasarse cinco veces en un mismo partido, una combinación que refleja la magnitud de su dominio en ambas facetas del juego.

Con el triunfo, los Dodgers continúan consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la temporada, mientras Ohtani fortalece su candidatura tanto al premio de Jugador Más Valioso como al Cy Young de la Liga Nacional.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más