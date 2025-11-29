Un grupo de niños de la provincia de La Vega entregó una placa de reconocimiento a los Gigantes del Cibao por el trabajo que la franquicia realiza en beneficio de la niñez dominicana.

La iniciativa forma parte de un programa impulsado por la directiva del equipo, encabezada por Samir Rizek, Héctor José Rizek y Alfredo Acebal, con la coordinación de la ejecutiva Yissel Infante y el dirigente deportivo Abelardo Peña Reyes.

Las actividades, desarrolladas en el estadio Julián Javier, reúnen a miles de niños de diferentes provincias del Cibao.

El objetivo es fomentar el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones y promover valores que contribuyan al crecimiento humano de la comunidad.

Durante su visita, los niños no solo asisten a los partidos, sino que también conocen de cerca el funcionamiento del estadio y sus distintas áreas. Además, tienen la oportunidad de compartir con jugadores y técnicos, quienes les ofrecen experiencias y conocimientos sobre la práctica deportiva.

Los organizadores destacan que la finalidad del programa es generar un impacto positivo en la vida de los participantes y acompañarles en su proceso de formación.

