Neymar, de 34 años y máximo goleador histórico de Brasil, regresa tras una prolongada ausencia debido a una serie de lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas durante gran parte de la campaña de clasificación al Mundial 2026. Su retorno tiene lugar en un momento en el que los pentacampeones buscan un sexto título.

Junto a Neymar estarán los delanteros Vinícius Junior y Raphinha, estrellas de Real Madrid y Barcelona, respectivamente, y Endrick, cedido por el conjunto madrileño al Olympique Lyon francés.

La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado con la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la selección, hace exactamente un año.

El seleccionador italiano de 66 años, que asumió la dirección técnica de Brasil el año pasado, no había convocado previamente al exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain. A principios de este mes , declaró que la inclusión de Neymar se basaría en su estado físico y su rendimiento, no en sentimentalismos.

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"Tenía toda la información necesaria para tomar la mejor decisión posible y crear una lista con el menor número de errores posible", dijo Ancelotti en la ceremonia del lunes para la convocatoria.

Neymar, que suma 79 goles internacionales pero no ha jugado con Brasil desde 2023, ha tenido que responder preguntas sobre su estado físico tras una etapa marcada por las lesiones en el Al Hilal y un regreso poco brillante al Santos, el club de su infancia, el año pasado.

El delantero declaró el domingo estar satisfecho de haber hecho todo lo posible para demostrar que estaba en plena forma y merecía un puesto en la plantilla. "Físicamente me siento genial. He ido mejorando con cada partido", dijo a la prensa tras la derrota del Santos por 3-0 ante el Coritiba.

Los grandes ausentes, que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti, son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).

Con Reutes y EFE

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