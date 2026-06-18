Ayer, grupo K: Portugal 1 República Democrática del Congo 1, Uzbekistán 1 Colombia 3. Grupo L: Inglaterra 4 Croacia 2, Ghana 1 Panamá 0. Hoy grupo A: Chequia vs Sudáfrica, México vs Corea del Sur. Grupo B: Canadá Vs Catar, Suiza vs Bosnia Herzegovina.

‘A alguien a quien verdaderamente le gusta el fútbol nada le importa quien gana o quién pierde, porque solo el verlo jugar es un gran y bello espectáculo’, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura colombiano que se enamoró del fútbol siendo jefe de redacción del semanario Crónica de Barranquilla, en donde solía entrevistar a los principales jugadores del Junior de Barranquilla, el equipo de sus amores. ‘El Gabo’ dijo que al escribir novelas, cuentos y sobre fútbol, siempre habrá un contenido ideológico. Contrario a Jorge Luis Borges, que odiaba el fútbol al punto de catalogarlo como un deporte estúpido, García Márquez siempre lo vio como una cura contra la violencia.

El discreto debut de Cristiano

El fútbol es un deporte de velocidad, tiempo y espacio donde el jugador está en la obligación de ejecutar acciones en el menor tiempo posible. Es cuando el razonamiento pasa de manera fugaz por el cerebro para convertirse en instinto. El futbolista va sufriendo un declive fisiológico natural en la medida que va envejeciendo. Es algo normal, aunque se puede disminuir o retrasar la pérdida de masa muscular y capacidad aeróbica con entrenamientos específicos, dieta adecuada y balanceada y férrea disciplina, pero lo científicamente demostrado es que todo deportista de élite comienza a sentir el paso del tiempo a partir de los 30 o 35 años. Inevitable proceso al que somete la biología humana.

Cristiano Ronaldo está dentro de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Portento físico adicto al entrenamiento y la disciplina, que encontró en la velocidad y la potencia los principales sustentos de sus recursos futbolísticos.

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Cristiano siempre fue un amante de los espacios, un explosivo velocista que hallaba en los contraataques el momento predilecto para crear situaciones de gol, capitalizando pases de salida gracias a un olfato insaciable. Excelso cabeceador dueño de un brinco como pocos, instante que siempre le otorgaba ciertas ventajas en situaciones de balón parado y juego aéreo.

El portugués ya superó las cuatro décadas y es evidente que sus facultades atléticas han disminuido. Convertido en un delantero centro de pocos movimientos con el propósito de fijar centrales porque su capacidad ya no responde igual en partidos de alta intensidad para jugar como extremo izquierdo. Recorre pocos kilómetros y ha perdido algunas décimas de segundo en su capacidad de reacción, algo que pudiera pasar desapercibido pero en el fútbol moderno suele ser muchas veces determinante.

Su debut en el Mundial ha sido testimonial. Poco participativo y lento, para un sistema como el de la selección de Portugal que ya no vive de, por y para un Cristiano que por momentos desaparece, y aún más cuando tiene en sus alrededores una línea defensiva de cinco hombres como lo implementó la valiente y alegre selección de la República Democrática del Congo que no tenía un plan específico para limitar la amenaza de Cristiano. El tiempo muchas veces no pasa en vano. Siempre deja sus huellas.

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