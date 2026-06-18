Teboho Mokoena se convirtió en el héroe de Sudáfrica al anotar de penal el gol que permitió a los "Bafana Bafana" igualar 1-1 frente a República Checa en un partido muy disputado del Mundial de la FIFA 2026. El conjunto africano reaccionó en la recta final del compromiso y evitó una derrota que parecía inminente tras el tanto tempranero de los europeos.

República Checa golpeó primero y administró la ventaja

El encuentro apenas llevaba seis minutos cuando República Checa abrió el marcador con una brillante acción colectiva. Adam Hložek recibió un saque de banda, asistió hacia el centro del área y Lukáš Sadílek apareció para definir con precisión y poner el 1-0.

Después del gol, los checos optaron por un planteamiento más conservador y cedieron la posesión a Sudáfrica, que poco a poco fue creciendo en el partido. Los africanos generaron oportunidades por medio de Iqraam Rayners, Oswin Appollis y Elias Mokwana, aunque se toparon con una sólida actuación del arquero Matej Kovář y una defensa que resistió durante buena parte del encuentro.

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Mokoena igualó desde el punto penal

En el segundo tiempo, Sudáfrica mantuvo la presión y encontró su recompensa al minuto 81. Un disparo de Maseko impactó en la mano de Pavel Šulc dentro del área y la árbitra sancionó penal sin dudar. Teboho Mokoena tomó la responsabilidad desde los once pasos y ejecutó con categoría para engañar a Kovář y establecer el empate 1-1.

Impulsados por el gol, los "Bafana Bafana" buscaron completar la remontada y estuvieron cerca con ocasiones de Modiba y Makgopa, mientras que República Checa también respondió con aproximaciones peligrosas en el tiempo añadido, incluyendo un remate de Petr Provod y otro de Patrik Schick que no encontraron destino de gol.

Un empate que deja todo abierto en el grupo

Con el pitazo final, ambas selecciones repartieron puntos en un duelo muy equilibrado. Sudáfrica fue premiada por su insistencia y capacidad de reacción, mientras que República Checa lamentó no haber sabido conservar una ventaja obtenida desde los primeros minutos y dejó escapar una oportunidad importante en su estreno mundialista.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más